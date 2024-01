Σκηνές χάους στην Αγγλία: Απίστευτα κλωτσομπουνίδια μέσα στο μετρό του Λονδίνου

Απίστευτα πλάνα δείχνουν τέσσερις άνδρες να εμπλέκονται σε έναν άγριο καυγά μέσα στο σταθμό του Λονδίνου

Αδιανόητες σκηνές κατέγραψε επιβάτης στο μετρό του Λονδίνου το βράδυ του Σαββάτου (27/01), καθώς τέσσερις άνδρες έριχναν μπουνιές και κλωτσιές ο ένας στον άλλον, ενώ το τρένο βρισκόταν καθηλωμένο στο σταθμό.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου καβγά, ένας άνδρας από το εσωτερικό του τρένου φαίνεται να σέρνεται στο πάτωμα της αποβάθρας από τρεις άλλους άνδρες, οι οποίοι τον χτυπάνε αλύπητα. Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες αρχίζουν να τον πετάνε ξανά κάτω και τον κλωτσάνε στο κεφάλι και στο σώμα. Σε κάποιο σημείο ο καραφλός άνδρας καταφέρνει να συρθεί πίσω στο συρμό.

OMG 😳



Am quite thankful moved from London when I see scenes like this!



Tommy Robinson’s gammons fighting asylum seekers on the London Underground and taking a bashing pic.twitter.com/2l0MoPa71F