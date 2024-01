«Οι Ιταλοί έπαθαν καρδιακή προσβολή βλέποντας αυτό το βίντεο»: Πώς φτιάχνεται η πίτσα που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ

Ένα βίντεο στο Twitter δείχνει πώς φτιάχνονται οι πίτσες των σούπερ μάρκετ και οι χρήστες των social media έχουν μείνει άναυδοι.

Όλοι γνωρίζουμε ότι μια ζουμερή πίτσα μαργαρίτα από ένα αυθεντικό ιταλικό εστιατόριο είναι ότι καλύτερο, αλλά μερικές φορές θέλουμε κάτι πιο γρήγορο, θέλουμε να βγάλουμε από την κατάψυξη την πίτσα, να τη ρίξουμε στο φούρνο και να την απολαύσουμε στο καναπέ μας μετά από μια κουραστική μέρα.

Αλλά ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί πώς φτιάχνονται αυτές οι πίτσες.

Τώρα, ένα βίντεο που δείχνει πώς παράγονται στην πραγματικότητα οι πίτσες που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει μια σύγχυση στους χρήστες του Twitter.

Inside the factory: How store pizza is made🍕 pic.twitter.com/vSt7YoX1Pw