Ο Τζος Ράντνορ, ο Τεντ του «How I Met Your Mother», παντρεύτηκε: Η ιστορία γνωριμίας με τη σύντροφό του

Ο 49χρονος ηθοποιός παντρεύτηκε την ψυχολόγο Τζορντάνα Τζέικομπς στη Νέα Υόρκη κάτω από μια τρομερή χιονοθύελλα.

Ο Τεντ Μόσμπι είναι - για πολλούς από εμάς – ένας από τους πιο αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Ο πρωταγωνιστής του How I Met Your Mother, αποφάσισε να πει στα παιδιά του, το 2030, πώς έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της μητέρας του και εκείνου, δίνοντας αφορμή για την πλοκή της σειράς, η οποία βασίζεται στις αναμνήσεις του.

Στην πραγματικότητα, ο ηθοποιός Τζος Ράντνορ που ενσάρκωσε τον θρυλικό εργένη, τελικά παντρεύτηκε πρόσφατα τη σύντροφό του Τζόρνταν Τζέικομπς σε μια τελετή βγαλμένη από κάποιο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς. Κι αυτό γιατί ο γάμος έγινε στις 6 Ιανουαρίου σε εξωτερικό χώρο και κάτω από μια χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη.

Αυτό έγραψε ο 49χρονος ηθοποιός μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Παντρεύτηκα! Πριν από δύο εβδομάδες. Σε μια «ελαφριά» χιονοθύελλα. Ήταν ένα απίστευτο χιονισμένο Σαββατοκύριακο γεμάτο ευτυχία. Είμαι τόσο ευγνώμων σε τόσους πολλούς ανθρώπους που αγαπώ και που έκαναν αυτό ταξίδι για να είναι μαζί μας. Ειδικά όμως στην Τζορντάνα. Δεν μπορώ να πιστέψω την μεγάλη μου τύχη που μπορώ να αποκαλώ αυτήν την εξαιρετική γυναίκα, σύζυγό μου», σημείωσε.

Συνολικά 164 καλεσμένοι παρευρέθηκαν στον γάμο του ηθοποιού με την 36χρονη ψυχολόγο. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν βρέθηκε εκεί και οι συμπρωταγωνιστές του στο How I Met Your Mother. Αυτό που είναι σίγουρα γνωστό είναι το κρύο που έπρεπε να αντέξουν όλοι, τυλιγμένοι στη συγκίνηση της στιγμής, αφού, όπως αναφέρουν οι New York Times, εκείνη την ημέρα το θερμόμετρο έδειχνε -5ºC.

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, και οι δύο συμμετείχαν, μαζί με άλλα 30 άτομα, σε ένα καταφύγιο διαλογισμού στη βόρεια πλευρά της Νέας Υόρκης. Εκεί κατάλαβαν ότι ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Λίγο μετά, ο Ράντνορ μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο Μπρούκλιν για να είναι κοντά της.

Όπως είναι λογικό, τα σχόλια έπεσαν «βροχή» κάτω από την ανάρτηση του αγαπημένου Τεντ Μόσμπι με τους χρήστες του διαδικτύου να γράφουν πως τελικά «αυτός ο γάμος ήταν legen… wait for it… dary»!