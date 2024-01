Τουλάχιστον 50 νεκροί από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Παραλύει» το οδικό δίκτυο (vid)

Ακραίες είναι οι καιρικές συνθήκες που καταγράφονται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ.

Η κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και παγετός είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας. Οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, υπάρχουν προβλήματα με τις αεροπορικές μεταφορές, σχολεία έκλεισαν, ενώ πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο στο Όρεγκον χθες το βράδυ, 75.000 άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα και ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Millions of Americans across several regions are dealing with snow, ice and cold temperatures. pic.twitter.com/VEDxuX63XE