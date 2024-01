Το ισχυρό όπλο - λέιζερ που μπορεί κατεδαφίσει στόχο τόσο μικρό όσο ένα κέρμα (vid)

Το όπλο DragonFire διαθέτει μεγάλη ακρίβεια, καθώς είναι ικανό να πετύχει στόχο τόσο μικρό όσο ένα κέρμα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε σημαντική πρόοδο στη στρατιωτική τεχνολογία με την επιτυχή δοκιμή ενός όπλου λέιζερ υψηλής ισχύος, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στις αμυντικές στρατηγικές. Η πρωτοποριακή αυτή δοκιμή αφορούσε την χρήση του όπλου λέιζερ DragonFire εναντίον ενός εναέριου στόχου, μια πρώτη του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δοκιμή αυτή, που διεξήχθη στο πεδίο βολής Hebrides Range του Υπουργείου Άμυνας (MoD) στη Σκωτία, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή μιας οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής λύσης έναντι των συμβατικών πυραύλων για την κατάρριψη στόχων όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το όπλο DragonFire διαθέτει αξιοσημείωτη ακρίβεια, ικανό να χτυπήσει έναν στόχο τόσο μικρό όσο ένα κέρμα από απόσταση ενός χιλιομέτρου. Το Υπουργείο Άμυνας χαιρέτισε το επίτευγμα αυτό ως «σημαντικό βήμα» για την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στην ενεργό υπηρεσία. Ο υπουργός Άμυνας Grant Shapps τόνισε τα δυνητικά οφέλη αυτής της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης εξάρτησης από ακριβά πυρομαχικά και του χαμηλότερου κινδύνου παράπλευρων ζημιών.

