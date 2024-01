Η κατάρα της Πομπηίας: Τουρίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο όταν έκλεψε πέτρες από τον αρχαίο χώρο

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα γράμμα που έγραψε μια τουρίστρια που επισκέφτηκε την Πομπηία και κάνει λόγο για κατάρα που είχε ως αποτέλεσμα να διαγνωστεί με καρκίνο.

Ένα πρόσφατο περιστατικό ανέδειξε τις προληπτικές δοξασίες που περιβάλλουν τα αρχαία ερείπια της Πομπηίας. Μια τουρίστρια, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, επέστρεψε κλεμμένες ελαφρόπετρες στον χώρο, μαζί με μια εγκάρδια επιστολή, αναφέροντας μια κατάρα που πιστεύει ότι την έχει πλήξει από την επίσκεψή της.

Στην επιστολή της, γραμμένη στα αγγλικά, η νεαρή τουρίστρια εξέφρασε τη μεταμέλειά της για την αρπαγή των λίθων από την Πομπηία, μια πόλη που καταστράφηκε ως γνωστόν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Ομολόγησε ότι δεν γνώριζε τη λεγόμενη κατάρα που συνδέεται με την αφαίρεση αντικειμένων από τον ιστορικό χώρο. Κατά τραγικό τρόπο, μέσα σε ένα χρόνο από την επίσκεψή της, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. «Είμαι μια νεαρή και υγιής γυναίκα και οι γιατροί είπαν ότι ήταν "απλώς κακή τύχη"», έγραψε στην επιστολή της, η οποία συνοδευόταν από τις επιστρεφόμενες πέτρες.

“I didn’t know about the curse”. A tourist who removed pumice stones from Pompeii sends her illicit souvenirs back after getting cancer. https://t.co/rkRPTk8QLy

Η συγγνώμη της τουρίστριας κατέληγε με μια έκκληση για συγχώρεση, η οποία υπογραφόταν με το «I'm sorry» στα ιταλικά. Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, αναγνώρισε δημόσια την επιστροφή των αντικειμένων. Κοινοποίησε μια εικόνα της επιστολής και των ελαφρόπετρων, εκφράζοντας τις ελπίδες του για καλύτερη τύχη του αποστολέα στο μέλλον.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο του είδους του. Το 2020, μια γυναίκα από τον Καναδά, επέστρεψε επίσης αντικείμενα που είχε πάρει από την Πομπηία 15 χρόνια πριν. Η Νικόλ, η οποία είχε βιώσει μια σειρά από ατυχίες, συμπεριλαμβανομένων δύο περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και οικονομικών προβλημάτων, πίστευε ότι τα αντικείμενα που πήρε της είχαν φέρει κακή τύχη. Συνοδεύοντας τα επιστρεφόμενα αντικείμενα, η επιστολή της παρακαλούσε για την αποδοχή τους πίσω στην Πομπηία, επικαλούμενη την «αρνητική ενέργεια» που συνδέεται με αυτά.

Dear anonymous sender of this letter … the pumice stones arrived in Pompeii… now good luck for your future & in bocca al lupo, as we say in Italy pic.twitter.com/vaYlqUudke