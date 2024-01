Η ανακάλυψη της NASA που μπορεί να δώσει εξηγήσεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής

Το τηλεσκόπιο της NASA συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στις ανακαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η NASA έκανε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει την κατανόηση της ζωής στο σύμπαν. Το τηλεσκόπιο James Webb, ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης υπέρυθρης αστρονομίας, εντόπισε μόρια στο διάστημα που υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη ζωής σε έναν άλλο πλανήτη. Το αξιοσημείωτο αυτό εύρημα προέρχεται από τον πλανήτη με την ονομασία «K2-18 b», ο οποίος απέχει περίπου 120 έτη φωτός από τη Γη.

Ο K2-18 b ανακαλύφθηκε αρχικά το 2015, αλλά μόνο με τις προηγμένες δυνατότητες του τηλεσκοπίου James Webb, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκαλύψουν περισσότερες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη περιέχει τόσο μεθάνιο όσο και διοξείδιο του άνθρακα, στοιχεία που στη Γη συχνά συνδέονται με βιολογικές διεργασίες. Αυτό έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να κατηγοριοποιήσουν τον K2-18 b ως έναν πιθανό πλανήτη που χαρακτηρίζεται από έναν τεράστιο ωκεανό και μια ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρογόνο.

