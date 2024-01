Galaxy Ring: H Samsung παρουσίασε το δικό της «έξυπνο» δαχτυλίδι (vid)

Έρχεται με λειτουργίες fitness για να αλλάξει την καθημερινότητά μας.

Το Samsung Galaxy Unpacked event ολοκληρώθηκε με όλες τις ανακοινώσεις για τα Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ και Samsung Galaxy S24 Ultra, αλλά έκλεισε με μία ακόμη αποκάλυψη, το Galaxy Ring.

Όταν ήρθε η ώρα για την αναφορά στο Samsung Health, η κορεατική εταιρεία μίλησε για το τι έρχεται και παρουσίασε ένα νέο «έξυπνο» δαχτυλίδι που θα αποκαλυφθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Το Galaxy Ring φέρει μια σειρά από αισθητήρες που βρίσκονται στο εσωτερικό τμήμα και καταγράφει δεδομένα του χρήστη, όπως τους καρδιακούς του παλμούς. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία περαιτέρω πληροφορία για το πότε έρχεται.

Τα «έξυπνα» δαχτυλίδια έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην αγορά της τεχνολογίας από το 2022 και μένει να δούμε πότε θα εμφανιστεί στην αγορά η πρόταση της Samsung.

Finally the Galaxy Ring is officially unveiled at #SamsungUnpacked pic.twitter.com/JawbCRo26M