Ατρόμητος οπαδός έβγαλε την μπλούζα του και έκανε τσουλήθρα στο χιόνι (vid)

Viral έχει γίνει το βίντεο ενός οπαδού των Buffalo Bills που έκανε τσουλήθρα στο χιόνι.

Μπροστά στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η αναμέτρηση των Buffalo Bills με τους Pittsburgh Steelers αναβλήθηκε, αλλά αυτό δεν χάλασε το κέφι για τους φανατικούς οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι έκατσαν να καθαρίσουν το γήπεδο προκειμένου να αγωνιστεί η αγαπημένη τους ομάδα.

Οι Buffalo Bills, με το χαρακτηριστικό τους στυλ που χαρακτηρίζει την κοινότητα, κάλεσαν τους ντόπιους να βοηθήσουν στο καθαρισμό του γηπέδου μετά τη χιονοθύελλα που έπληξε την περιοχή. Πιστοί στη φήμη τους για τον ενθουσιασμό και την καλή διάθεση, οι οπαδοί των Bills ανέλαβαν με προθυμία το έργο, μετατρέποντας την επίπονη εργασία σε ευκαιρία για διασκέδαση. Τα βίντεο που κατέγραψαν τα καμώματά τους διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τη μοναδική συντροφικότητα και την ανθεκτικότητα της κοινότητας των Bills.

Snow from seats goes in the trough so it can be pushed out onto the field and it can be hauled/pushed away.



Bills shovelers do it as you would expect.



(Instagram/Mcalex112) pic.twitter.com/P66cHL7lQO