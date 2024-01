Ακραίες καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ: Οπαδοί πληρώθηκαν 18 ευρώ την ώρα για να καθαρίσουν το γήπεδο από το χιόνι (vid)

Οι οπαδοί των Buffalo Bills απέδειξαν ότι είναι πιστοί στην ομάδα τους, καθώς καθάρισαν το γήπεδο από το χιόνι, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κρίσιμος αγώνας της αγαπημένης τους ομάδας.

Σε μια επίδειξη εξαιρετικής αφοσίωσης, οι οπαδοί των Buffalo Bills συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες για να καθαρίσουν την τεράστια ποσότητα χιονιού από το Highmark Stadium της Νέας Υόρκης. Ο στόχος τους ήταν ξεκάθαρος: να διασφαλίσουν ότι ο αγώνας των πλέι οφ με τους Pittsburgh Steelers θα μπορούσε να διεξαχθεί παρά τις τρομακτικές καιρικές συνθήκες.

Ο αγώνας που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα στις 4:30 μ.μ. λόγω της κακοκαιρίας. Οι Buffalo Bills μοιράστηκαν το Σάββατο πλάνα που αποκαλύπτουν ότι το στάδιο είχε καλυφθεί από χιόνι. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul, η οποία ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα, κήρυξε επίσης πλήρη απαγόρευση ταξιδιών στην κομητεία Erie λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η κυβερνήτης Hochul έδωσε μια γεύση από τη σοβαρότητα των συνθηκών με ένα βίντεο που αναρτήθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Το υλικό, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ώρας του αγώνα, έδειχνε μηδενική ορατότητα και επικίνδυνα ισχυρούς ανέμους. Η ίδια σημείωσε εύστοχα: «Φαίνεται μια πολύ καλή μέρα για να μην έχουμε αγώνα ποδοσφαίρου».

Καθώς τα συνεργεία σε όλη τη Νέα Υόρκη εργάζονταν ακούραστα για να καθαρίσουν τους δρόμους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, οι Buffalo Bills ανακοίνωσαν ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος. Βέβαια σε δήλωση τους ανέφεραν πως θα πληρωθούν 18 ευρώ την ώρα για τις προσπάθειες τους. Εκτός από την οικονομική αποζημίωση, η ομάδα υποσχέθηκε δωρεάν φαγητό και διαλείμματα σε ζεστό χώρο.

