Ισλανδία: H λάβα του ηφαιστείου «κατάπιε» ολόκληρα σπίτια (vids)

Η λάβα του ηφαιστείου έχει χυθεί στους δρόμους της πόλης του Γκρίνταβικ, στην Ισλανδία.

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφθασε σήμερα στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

NEW: A volcano has erupted in Iceland sending molten lava towards the town of Grindavík.



Molten rock is spewing out of fissures in the ground.



"Right now, a new fissure opened south of the first fissure from this morning. The new crack is just outside the town limits,"