Το μυστήριο θαλάσσιο σκουλήκι που έχει αφήσει άφωνους τους επιστήμονες: «Θυμίζει γουρούνι» (vid)

Η ανακάλυψη του σκουληκιού pigbutt αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξερεύνηση των πιο απομακρυσμένων και απρόσιτων περιβαλλόντων της Γης.

Στα βάθη του ωκεανού, όπου το φως του ήλιου μόλις και μετά βίας διεισδύει και τα μυστήρια περισσεύουν, οι επιστήμονες έπεσαν πάνω σε ένα πλάσμα που αψηφά την κατηγοριοποίηση και αιχμαλωτίζει τη φαντασία: το σκουλήκι pigbutt. Με μια ιδιόμορφη εμφάνιση που μοιάζει «με την καμπούρα ενός γουρουνιού από τη μια πλευρά και με τα χείλη του Μικ Τζάγκερ από την άλλη», αυτός ο αινιγματικός κάτοικος του βυθού μπορεί να κρύβει το κλειδί για εξελικτικά μυστικά που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί.

Ανακαλύφθηκε από ερευνητές του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενυδρείων του Μοντερέι Μπέι (MBARI) το 2001, το σκουλήκι κίνησε αμέσως την περιέργεια των επιστημόνων με τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του. Η δρ Karen Osborn, ερευνήτρια στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian και βοηθός επιστήμονας στο MBARI, θυμάται την αρχική της συνάντηση με το πλάσμα, περιγράφοντάς το ως ένα «παράξενο πλάσμα» που προκάλεσε την περιέργεια για την προέλευση και τη σημασία του.

