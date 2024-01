«Κόβουν» την ανάσα τα πλάνα από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία (vid)

Απόκοσμες εικόνες στη νοτιοδυτική Ισλανδία μετά την έκρηξη ηφαιστείου.

Η πέμπτη έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες από το 2021 σημειώθηκε σήμερα (14/1) στη νοτιοδυτική Ισλανδία, με τις εικόνες να «κόβουν» την ανάσα.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε τελικά από την έκρηξη του ηφαιστείου, καθώς η λάβα είχε αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που ξεκίνησε η νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Ισλανδίας

BREAKING: A volcano in Iceland erupted after hundreds of earthquakes shook the Reykjanes peninsula, prompting evacuations in a town near where a fissure opened up and spewed lava last month



pic.twitter.com/cHWrBl5AzM