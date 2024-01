Οι χαμένες πόλεις του Αμαζονίου: Το κουβάρι του μυστηρίου που θέλουν να ξετυλίξουν οι αρχαιολόγοι (vid)

Αυτή η ανακάλυψη στον Αμαζόνιο όχι μόνο ρίχνει φως στις πολύπλοκες κοινωνίες που υπήρχαν στην περιοχή πριν από χιλιάδες χρόνια, αλλά προκαλεί επίσης μια επανεκτίμηση της ιστορίας και της ανάπτυξης των ανθρώπινων πολιτισμών στην αμερικανική ήπειρο.

Σε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που αμφισβητεί μακροχρόνιες αντιλήψεις για τον Αμαζόνιο, μια ομάδα αρχαιολόγων αποκάλυψε αρχαίες πόλεις κρυμμένες για χιλιάδες χρόνια στις πυκνές ζούγκλες του ανατολικού Ισημερινού. Η αποκάλυψη αυτή, την οποία αναφέρει το Associated Press, υποδηλώνει ότι ο Αμαζόνιος ήταν κάποτε το σπίτι εξελιγμένων, μεγάλης κλίμακας οικισμών και όχι μόνο νομαδικών φυλών ή μικρών κοινοτήτων.

Με επικεφαλής τον Stéphen Rostain, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας, η αρχαιολογική ομάδα βρήκε ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων, καναλιών, σπιτιών και πλατειών στην περιοχή Upano. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν υψηλό επίπεδο αστικού σχεδιασμού και κοινωνικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Rostain, οι οικισμοί αυτοί, που χρονολογούνται πριν από περίπου 2.500 χρόνια, είναι «πολύ μεγαλύτεροι από άλλους στον Αμαζόνιο».

Οι πόλεις, που κατοικήθηκαν για περίπου μια χιλιετία, είχαν πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 κατοίκων, όπως εκτιμά ο συν-συγγραφέας της μελέτης Antoine Dorison. Για να ξεθάψουν αυτά τα αρχαία ερείπια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία ανίχνευσης φωτός και εμβέλειας.

