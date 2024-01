Στην εικόνα φαίνεται ο γεννημένος στη Γεωργία Στάλιν – ένας δηλωμένος άθεος - να ευλογείται από την Αγία Ματρώνα της Μόσχας, μια ορθόδοξη αγία της Ρωσίας.

Οι αρχές της Γεωργίας ερευνούν τη φθορά που υπέστη μια εικόνα στον Καθεδρικό Ναό της πρωτεύουσας Τμπιλίσι (Τυφλίδα) που απεικονίζει τον Ιωσήφ Στάλιν, ένα θέμα που έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό στη Γεωργία σχετικά με την κληρονομιά του πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.

Ένας άγνωστος έριξε μπογιά την Τρίτη (09/01) πάνω στην εικόνα, η οποία εκτίθεται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στο Τμπιλίσι εδώ και αρκετούς μήνες, μετέδωσε το γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων Interpress. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την εικόνα να έχει παραμορφωθεί με μπλε χρώμα.

Στην εικόνα φαίνεται ο γεννημένος στη Γεωργία Στάλιν – ένας δηλωμένος άθεος - να ευλογείται από την Αγία Ματρώνα της Μόσχας, μια ορθόδοξη αγία της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Stalin tribute installed in Georgian cathedral An icon depicting the Soviet leader has been installed in the Holy Trinity Cathedral in Tbilisi, Georgia pic.twitter.com/WRMk60Whkg

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό με την εικόνα, αναφέρει το Interpress, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Η εικόνα έχει καθαρισθεί και ο καθεδρικός ναός φυλάσσεται από αστυνομικούς.

Το εθνικιστικό κόμμα της Γεωργίας «Συμμαχία των Πατριωτών», το οποίο εκφράζει επίσης φιλορωσικές απόψεις, ανακοίνωσε ότι δώρισε την εικόνα στον καθεδρικό ναό. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει τα τελευταία χρόνια την αποκατάσταση του Στάλιν στο πλαίσιο των προσπαθειών να στηρίξει την εθνική υπερηφάνεια.

‼️🚨1. This icon of a Russian saint shouldn’t have been vandalized.



2. The depiction of Stain needs to be removed. Urgently.



3. The ‘Stalin met St Matrona’ false-narrative appeared in 1993 (at the earliest) and is essentially a satanic simulacrum of St Xenia Rybinsk (who was… https://t.co/hcwSYdukSj pic.twitter.com/yBvdlQ51a2