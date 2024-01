Η ταινία «Society of the Snow» περιγράφει λεπτομερώς μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες.

Μια νέα και πολύ αξιόλογη ταινία έφτασε στο Netflix και αφηγείται μια από τις πιο μακάβριες, τρομακτικές και συγκλονιστικές ιστορίες. Η ταινία «Society of the Snow» καλύπτει την ιστορία της αεροπορικής τραγωδίας στις Άνδεις, όπου ένα αεροπλάνο με 45 επιβάτες συνετρίβη στα βουνά.

Η ταινία έχει επαινεθεί τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους θεατές, αν και οι κριτικές της καθιστούν σαφές ότι δεν είναι μια «εύκολη» υπόθεση, καθώς περιγράφει με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τι πραγματικά συνέβη στους επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος.

Society of the Snow is "one of the most incredible survival stories of all time." J.A. Bayona's latest film is Spain's International Selection for the 2024 Oscars® and nominated for Golden Globe and Critics Choice Awards. Watch now on Netflix. pic.twitter.com/GJlBNETJ2s — Netflix (@netflix) January 4, 2024

Το 1972, ένα αεροπλάνο που μετέφερε μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συνετρίβη στα βουνά των Άνδεων, αναγκάζοντας τους επιζώντες να υπομείνουν αδιανόητες θερμοκρασίες, χιονοστιβάδες, πείνα και, τελικά, να φάνε τους νεκρούς τους. Αυτή την τρομακτική ιστορία αφηγείται η νέα ταινία του Netflix "Society of the Snow".

Η αεροπορική τραγωδία των Άνδεων

Η πτήση 571 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουρουγουάης μετέφερε συνολικά 45 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ενώ κατευθυνόταν από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης προς το Σαντιάγο της Χιλής. Σχεδόν οι μισοί από τους επιβάτες ήταν μέλη της ερασιτεχνικής ομάδας ράγκμπι Old Christians Club, ενώ άλλοι ήταν φίλοι και συγγενείς τους.

Οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την πτήση να σταματήσει τη νύχτα στη Μεντόζα της Αργεντινής. Την επόμενη μέρα, 13 Οκτωβρίου 1972, το αεροπλάνο απογειώθηκε ξανά και πετούσε μέσα από τις Άνδεις, όταν ο συγκυβερνήτης στα χειριστήρια άρχισε να κατεβαίνει, νομίζοντας λανθασμένα ότι είχε απομακρυνθεί από την οροσειρά.

SOCIETY OF THE SNOW



No 1 MOVIE GLOBALLY



TOP POSITION

IN 88 COUNTRIES



22,9 MILLION VIEWS

IN ONE WEEK



¡GRACIAS! - THANKS!#SocietyOfTheSnow #LaSociedadDeLaNieve



Now on @netflix



Source: Netflix pic.twitter.com/irowJzoqWa January 9, 2024

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε ένα βουνό, με αποτέλεσμα να σπάσουν και τα δύο φτερά. Το πίσω μέρος του αεροπλάνου έσπασε επίσης στον αέρα, παρασύροντας μαζί του πέντε άτομα. Μετά από μια μακρά ολίσθηση, το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου κατέληξε να σταματήσει σε υψόμετρο άνω των 3.600 μέτρων.

Δώδεκα από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ πέντε ακόμα υπέκυψαν στα τραύματά τους την πρώτη νύχτα.

we need to talk more about J.A.bayola's extraordinary direction in society of the snow where he managed to deliver one of the most harrowing sequences in recent years pic.twitter.com/9Oeyi0OU3v — ̶l̶i̶m̶a̶ (@favdickinson) January 5, 2024

Οι 28 διασωθέντες, καταπονημένοι και τραυματισμένοι κάποιοι από αυτούς, άρχισαν να δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης μέσα στις άγριες πολικές συνθήκες των Άνδεων. Βρίσκονταν σε υψόμετρο 3.600 μ., χωρίς τροφή, με περιορισμένο οξυγόνο και χωρίς νέα για την τύχη τους, καθώς τα σωστικά συνεργεία είχαν χάσει τα ίχνη τους. Η τροφή τους από εδώ και στο εξής θα ήταν τα πτώματα των συνεπιβατών τους.

Στις 21 Οκτωβρίου ένας από τους διασωθέντες πέθανε και στις 29 Οκτωβρίου μία χιονοστιβάδα αποτελείωσε άλλους οκτώ. Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου ακόμη τρεις είχαν χάσει τη ζωή τους.

Στις 12 Δεκεμβρίου, δύο από τους επιζήσαντες, ο Νάντο Παράδο και ο Ρομπέρτο Κανέσα, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μία απέλπιδα πορεία προς το άγνωστο. Μετά από δεκαήμερη πεζοπορία, για καλή τους τύχη βρέθηκε στο δρόμο τους ένας ορεσίβιος μεταφορέας, ονόματι Σέρχιο Καταλάν, ο οποίος τους περιέθαλψε και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες είχαν διακόψει τις έρευνες. Μέχρι 23 Δεκεμβρίου 1972 και οι υπόλοιποι 14 διασωθέντες του αεροπορικού δυστυχήματος είχαν μεταφερθεί σώοι και ασφαλείς στο Μοντεβιδέο.