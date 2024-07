Ο Πολ Μέσκαλ μπαίνει στα σανδάλια του Λούκιου, διαδεχόμενος τον εμβληματικό ρόλο του Μάξιμου του Ράσελ Κρόου

Το πρώτο τρέιλερ για τον «Μονομάχο ΙΙ», το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ρίντλεϊ Σκοτ για το βραβευμένο με Όσκαρ έπος του 2000, κυκλοφόρησε, προσφέροντας μια δελεαστική ματιά στο κινηματογραφικό βαρίδι του φθινοπώρου.

The first trailer for ‘GLADIATOR 2’ has been released.



In theaters on November 22. pic.twitter.com/wGsbdDMWoo July 9, 2024

Ο Πολ Μέσκαλ μπαίνει στα σανδάλια του Λούκιου, διαδεχόμενος τον εμβληματικό ρόλο του Μάξιμου του Ράσελ Κρόου. Η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο, με τον Μέσκαλ να υποδύεται τον σκλαβωμένο Λούκιο, γιο της Λουκίλλα (Κόνι Νίλσεν) και του αείμνηστου Λεύκιου Βέρου, ο οποίος ήταν μάρτυρας του ηρωικού θανάτου του Μάξιμου στην αρχική ταινία.

Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης τους τρομερούς χαρακτήρες που ο Λούκιος πρέπει να αντιμετωπίσει ή ίσως να συμμαχήσει μαζί τους. Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον υποδύεται τον Μακρίνο , έναν ιδιοκτήτη σκλάβων. Ο Πέδρο Πασκάλ πρωταγωνιστεί ως Marcus Acacius, ένας Ρωμαίος στρατηγός και πρώην μαθητής του Μάξιμου, ο οποίος είναι ένας ικανός και αδίστακτος δολοφόνος.Το τρέιλερ περιλαμβάνει σκηνές που ξεχειλίζουν από δράση: σπαθιά, βέλη, πλοία, φωνές και έναν τεράστιο αιματοβαμμένο ρινόκερο που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Λούκιος.

The official trailer for Ridley Scott’s ‘GLADIATOR 2’ has been released.



Starring Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Peter Mensah and Connie Nielsen. pic.twitter.com/CtOkoVNaMN — Film Updates (@FilmUpdates) July 9, 2024

Το soundtrack υπόσχεται να είναι εξίσου συγκλονιστικό με το πρωτότυπο, με τον Hans Zimmer να επιστρέφει ως συνθέτης. Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης ένα απόσπασμα από μια επανεπεξεργασμένη εκδοχή του «No Church in the Wild» από τους Kanye West και Jay Z, με τους ταιριαστούς στίχους: «Tears on the mausoleum floor / Blood stains the Colosseum doors».

New poster for Denzel Washington as Macrinus in 'GLADIATOR 2.' pic.twitter.com/HdAc3uLeYh — Complex Pop Culture (@ComplexPop) July 9, 2024

Η παγκόσμια ημερομηνία κυκλοφορίας του «Μονομάχου ΙΙ» έχει οριστεί για τις 22 Νοεμβρίου, συμπίπτοντας με την κυκλοφορία της μουσικής μεταφοράς «Wicked», η οποία μεταφέρθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός με το «Moana 2».