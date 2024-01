Σεισμός στην Ιαπωνία: 90χρονη ανασύρθηκε ζωντανή μετά από πέντε μέρες, «κράτα γερά» της φώναζαν (vid)

Είχε τις αισθήσεις της και ήταν σε θέση να απαντά καθαρά στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής της.

Ενενηντάχρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια του σεισμού ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους στην κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και οι διάσωσης έγιναν σήμερα ακόμα δυσκολότερες, καθώς σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, έπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που εκτείνεται εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Πέρα από τους 126 νεκρούς, οι αρχές έκαναν επίσης σήμερα λόγο για 560 τραυματίες και άλλους 222 ανθρώπους που συνεχίζουν να αγνοούνται, κυρίως στις πόλεις Ουατζίμα και Σούσου.

Χθες, ενενηντάχρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια σπιτιού που κατέρρευσε στη Σούσου, στο άκρο της χερσονήσου, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή.

Είχε τις αισθήσεις της, ήταν σε θέση να απαντά καθαρά στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής της και διακομίστηκε αφού την έβγαλαν σε νοσοκομείο, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Κράτα γερά!» της φώναζαν μέλη σωστικών συνεργείων μέσα στη βροχή, κατέγραψε βίντεο της αστυνομίας που μεταδόθηκε από ιαπωνικά ΜΜΕ. «Όλα θα πάνε καλά», «μείνε θετική», έλεγαν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Τόκιο επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διάσωση έγινε από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης της πρωτεύουσας και της Φουκουόκα (νοτιοδυτικά), χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις, προκάλεσε κάπου χίλιες κατολισθήσεις και εκτεταμένες πυρκαγιές, ειδικά στην Ουατζίμα, όπου οι αρχές φοβούνται πως υπάρχουν ακόμα πολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Προκάλεσε επίσης τσουνάμι, αλλά —ευτυχώς— τα κύματα δεν ξεπέρασαν πολύ το ένα μέτρο.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να βρουν επιζήσαντες κι ανθρώπους που απομονώθηκαν σε περιοχές όπου οι δρόμοι κόπηκαν, καθώς και να μοιράσουν τρόφιμα και εξοπλισμό σε αυτούς που έμειναν άστεγοι.

Κάπου 30.000 πολίτες βρίσκονταν χθες σε 366 χώρους υποδοχής που άνοιξαν οι αρχές, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση στην Ισικάουα.

MIRACLE IN JAPAN – A 90-year-old woman was found alive under the rubble 4 days after a series of powerful earthquakes.



They found the victim in a destroyed house in Suzu City, Ishikawa Prefecture. The survivor remained lying on the bed under the rubble for more than 120 hours.. pic.twitter.com/VxZHT1pEDr