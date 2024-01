Ο πρώτος ομαδικός βιασμός στο metaverse είναι γεγονός: Το πρωτοφανές περιστατικό που έχει ανησυχήσει τις αρχές

Η συγκεκριμένη υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την πολυπλοκότητα της αστυνόμευσης στον ψηφιακό κόσμο.

Σε μια πρωτοποριακή και ανησυχητική εξέλιξη, η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε την πρώτη της έρευνα για μια φερόμενη υπόθεση εικονικής σεξουαλικής επίθεσης στο metaverse, έναν χώρο εικονικής πραγματικότητας. Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση αφορά μια έφηβη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες κάτω των 16 ετών, της οποίας το άβαταρ δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από μια ομάδα αγνώστων σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας.

Η υπόθεση, η οποία σηματοδοτεί ένα νέο σύνορο στο ψηφιακό έγκλημα, προκάλεσε έρευνα-ορόσημο από τις βρετανικές αρχές. Το θύμα, το οποίο φορούσε ακουστικά εικονικής πραγματικότητας τη στιγμή του περιστατικού, δεν υπέστη καμία σωματική βλάβη, καθώς η επίθεση ήταν καθαρά εικονική. Ωστόσο, οι αναφορές δείχνουν ότι η εμπειρία της άφησε βαθιά τραύματα.

British police launch first investigation into virtual rape in metaverse. https://t.co/LFT06Ky1DA