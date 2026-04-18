Το μικρότερο κατοικημένο νησί στην Ισπανία αναζητά την «ανεξαρτησία» της επαρχίας του

Το νησί Ταμπάρκα αναζητά ένα καθεστώς που θα του επέτρεπε να διαχειρίζεται άμεσα μέρος των πόρων και των υπηρεσιών του.

Το νησάκι Ταμπάρκα, με μόλις περίπου 60 κατοίκους που βρίσκεται απέναντι από τις ακτές του Αλικάντε της Ισπανίας, αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μετατραπεί σε «μικρή τοπική οντότητα», ένα διοικητικό καθεστώς που θα του επέτρεπε να διαχειρίζεται άμεσα μέρος των πόρων και των υπηρεσιών του.

Η απόφαση αυτή έρχεται ύστερα από χρόνια αιτημάτων προς τις αρχές και αφού οι κάτοικοι υπέγραψαν υπέρ αυτού του βήματος, με στόχο να τερματιστεί το αίσθημα εγκατάλειψης που έχει συσσωρευτεί με τον χρόνο.

Ο σύλλογος για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων

Ο σύλλογος «Tabarca Isla Plana» ιδρύθηκε πριν από έντεκα χρόνια με σκοπό την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του νησιού. Από τότε έχουν καταθέσει αιτήματα για τη βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους, δεν έχουν λάβει απάντηση.

Η Κάρμεν Μαρτί, πρόεδρος του συλλόγου, δήλωσε στο Telecinco: «Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, είναι μόνο ένα μικρό βήμα από πολλά, γιατί εδώ και 11 χρόνια ζητάμε βελτιώσεις που δεν έρχονται». Το βασικό πρόβλημα είναι το αίσθημα απομόνωσης, καθώς η μόνη πρόσβαση είναι με πλοίο και πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες αφήνουν το νησί αποκομμένο. «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη σταθερή δημόσια συγκοινωνία, το οποίο έχουμε θέσει στις Cortes Valencianas και δεν λύνεται, ενώ είναι θεμελιώδες, γιατί η πρόσβαση γίνεται μόνο δια θαλάσσης», εξήγησε.

Προβλήματα καθαριότητας

Επισημαίνει επίσης, προβλήματα καθαριότητας, υποδομών, υγειονομικής περίθαλψης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου του οχυρωμένου νησιού από την εποχή του Καρόλου Γ΄, το οποίο, όπως καταγγέλλεται, βρίσκεται σε κατάσταση φθοράς.

Η διοικητική εξάρτηση από τον Δήμο Αλικάντε, την Περιφέρεια της Βαλένθια και το κράτος έχει δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο που δυσχεραίνει την υλοποίηση βελτιώσεων. «Έχουμε ζητήσει τη σύσταση επιτροπής μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων διοικήσεων και δεν μας δίνουν σημασία. Παλαιότερα υπήρχε επιτροπή με τον Δήμο, αλλά από το 2024 δεν συνεδριάζει», προσθέτει.

Γι’ αυτό οι κάτοικοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνουν «μικρή τοπική οντότητα», κάτι που θα τους επέτρεπε να αναλάβουν βασικές αρμοδιότητες και να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις από την επαρχία και ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την πλευρά του Δήμου Αλικάντε, που διοικείται από το Λαϊκό Κόμμα, υποστηρίζουν ότι το νησί δεν είναι παραμελημένο και ότι λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η μεταχείριση που «του αξίζει».

