Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αϊόβα (vids)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο στην Αϊόβα των ΗΠΑ.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν σε σχολείο της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, με μαρτυρίες να ανφέρουν ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

Οι πρώτες αναφορές μιλούν για αρκετούς πυροβολισμούς στο γυμνάσιο Perry High School, το οποίο έχει 1.785 εγγεγραμμένους μαθητές.

Ο εκπρόσωπος της πόλης Κρις Κόχι είπε ότι το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται κοντά είναι κλειδωμένο και όλοι οι μαθητές εκεί κρατούνται στα δωμάτιά τους.

Σημειώνεται πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα επιστροφής μετά τις χειμερινές διακοπές για τους μαθητές του Perry High School.

Η «Daily Mail» προσθέτει ότι στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον πέντε ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής.

#BREAKING : Perry High School in Iowa is on lockdown following reports of a shooting. #Perry #Iowa #MassShooting #USAShooting #JUSTIN #PerryHighSchool pic.twitter.com/sknzwYr15N

❗🚨🇺🇸 - #BREAKING: We’re getting early reports of a shooting incident, with multiple victims, at Perry High School in #Perry, Iowa.



There are reports of multiple people shot. Massive law enforcement, fire, and EMS response.



Numerous ambulances and medevac helicopters are… pic.twitter.com/L4pdqapA5m