Ιαπωνία: Πανικός σε σιδηροδρομικό σταθμό τη στιγμή του σεισμού (vid)

Ολοένα και περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην Ιαπωνία όσο περνά η ώρα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς

Αυτόπτης μάρτυρας του χάους που επικράτησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Καναζάουα της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού των 7,6 βαθμών που έπληξε την κεντρικήχώρα, κατέγραψε βίντεο τη στιγμή της δόνησης.

