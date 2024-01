Σεισμός στην Ιαπωνία: Τρόμος από τους μετασεισμούς, εγκλωβισμένοι και μεγάλες καταστροφές (vids)

Μεγάλες φαίνεται πως είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Ιαπωνία.

Μεγάλος σεισμός εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake pic.twitter.com/98syIwnGkj

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα πυρηνικά εργοστάσια στην περιοχή δεν είχαν αναφέρει κανένα πρόβλημα. Είπε όμως ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές να απομακρυνθούν από το επερχόμενο τσουνάμι. «Κάθε λεπτό μετράει. Παρακαλείστε να απομακρυνθείτε αμέσως σε ασφαλή περιοχή», είπε.

Στο μεταξύ, ποτάμια «φούσκωσαν» και κύματα ύψους από 50 εκατοστά ως 1,2 μέτρα περίπου εμφανίστηκαν σε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Scary visuals, The 7.6 Earthquake in Western Japan today made the entire river/waterway jump out of its basin like it's a amusement swimming pool wave! 🤯



Tsunami warning across western Japan coast! #japan #tsunami pic.twitter.com/GTEpBbLcDn