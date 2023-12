Χάος στη Βρετανία: Ακυρώθηκαν δρομολόγια του Eurostar λόγω πλημμύρας σε σήραγγα (vid)

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο PA, τα δρομολόγια ακυρώθηκαν λόγω πλημμύρας που σημειώθηκε σε μια σήραγγα στη νότια Αγγλία.

Δρομολόγια του Eurostar από και προς τον διεθνή σταθμό St Pancras του Λονδίνου ακυρώθηκαν λόγω πλημμύρας σε σήραγγα.

Την ώρα που η Βρετανία μετράει τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας Γκέριτ, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και δημιούργησε πολλά προβλήματα σε υποδομές, τουλάχιστον 14 σιδηροδρομικά δρομολόγια του Eurostar ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί καθώς έκλεισε σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στο Λονδίνο.

‘The cancellations began and 6:31 this morning and have continued!'



