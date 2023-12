Ασυγκράτητο ζευγάρι μεταδόθηκε live από την γιγαντοοθόνη γηπέδου (vid)

Η γιγαντοοθόνη του γηπέδου πρόδωσε ζευγάρι που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί στις εξέδρες σε αγώνα κρίκετ.

Πρωταγωνιστές έγιναν ένας νεαρός και η φίλη του που βρέθηκαν σε αγώνα κρίκετ ανάμεσα στην Αυστραλία και το Πακιστάν στη Μελβούρνη.

Το ζευγάρι δεν μπορούσε να συγκρατήσει τις ορμές του και ήρθε πιο κοντά, δείχνοντας να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον αγώνα.

Ωστόσο, η γιγαντοοθόνη τους έκανε... τσακωτούς την ώρα που είχαν έρθει πιο κοντά και όταν οι δύο νέοι αντιλήφθηκαν ότι οι περιπτύξεις τους μεταδίδονταν από τη γιγαντοοθόνη, πετάχτηκαν από τις θέσεις τους.

