Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το δεύτερο μέρος του Rebel Moon, της πιο ακριβής ταινίας για το 2023.

Το Netflix κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (25/12) το τρέιλερ για το δεύτερο μέρος της σειράς Rebel Moon.

Η γνωστή πλατφόρμα streaming, η οποία ανακοίνωσε ότι το δεύτερο μέρος θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2024, κυκλοφόρησε το δίλεπτο preview το πρωί των Χριστουγέννων.

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του «Rebel Moon-Part One: A Child of Fire» στο Netflix (22 Δεκεμβρίου), που βρέθηκε αμέσως στο Νο 1 του chart ταινιών της πλατφόρμας, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του «Rebel Moon - Part Two: The Scargiver», δεύτερου μέρους του το επικού sci-fi του Ζακ Σνάιντερ.

Στα σχόλια στο YouTube, ορισμένοι θεατές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το πρώτο μέρος, αλλά παραδέχτηκαν ότι περιμένουν πολλά περισσότερα από το δεύτερο μέρος.

Η σύνοψη της νέας ταινίας έχει ως εξής: «Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" συνεχίζει τον επικό μύθο της Κόρα και των πολεμιστών που επέζησαν, καθώς προετοιμάζονται να θυσιάσουν τα πάντα, πολεμώντας στο πλευρό του γενναίου λαού του Βελντ, για να υπερασπιστούν ένα άλλοτε ειρηνικό χωριό, μια νέα πατρίδα για όσους έχασαν τους δικούς τους στη μάχη κατά του Μητρικού Κόσμου. Τη βραδιά της μάχης, οι πολεμιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις αλήθειες του δικού τους παρελθόντος, καθώς καθένας τους αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο πολεμά. Καθώς όλες οι δυνάμεις του Βασιλείου ασκούν πίεση στην επανάσταση που γεννάται, διαμορφώνονται άρρηκτοι δεσμοί, αναδύονται ήρωες και γεννιούνται θρύλοι».