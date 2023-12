H Ubisoft σταμάτησε hackers πριν αρπάξουν αρχεία 900GB!

Οι επιθέσεις των hackers στις εταιρείες gaming συνεχίζονται και επόμενος στόχος ήταν η Ubisoft.

H Ubisoft μπήκε στο στόχαστρο των hackers που έχουν βαλθεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις εταιρείες gaming το τελευταίο διάστημα.

Όπως αποκαλύπτεται, λίγες ημέρες μετά την τρομερή επίθεση στους servers της Insomniac Games (που έφερε στη δημοσιότητα και πολλές πληροφορίες για το Marvel’s Wolverine), μια αντίστοιχη ομάδα προσπάθησε να μπει στους υπολογιστές της Ubisoft και να αντλήσει 900GB δεδομένων!

Η ομάδα VX-Underground δημοσίευσε στο Χ (Twitter) εικόνες που αναφέρουν πως κάποιος hackers απέκτησε πρόσβαση σε κάποια εσωτερικά αρχεία της Ubisoft, αλλά η γαλλική εταιρεία κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα εντός 48 ωρών.

Τα δεδομένα που στόχευσαν οι hackers ήταν αρχεία χρηστών του videogame Rainbow Six: Siege και η Ubisoft σημείωσε ότι απλά εντόπισε άμεσα το ζήτημα και έκλεισε τα κενά ασφαλείας, αποτρέποντας τη διαρροή.

The Threat Actor would not share how they got initial access. Upon entry they audited the users access rights and spent time thoroughly reviewing Microsoft Teams, Confluence, and SharePoint.



They attempted to exfiltrate R6 Siege user data but were unsuccessful pic.twitter.com/EPRraDl3MT