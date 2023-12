Σάλος με την δήλωση ιερέα: «Ο Χριστός ήταν Παλαιστίνιος Εβραίος» (vid)

Φωτιές άναψε ένας ιερέας με τις δηλώσεις που έκανε για τον Ιησού Χριστό.

Ο κακός χαμός έχει γίνει στις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις ενός ιερέα στο CNN για τον Ιησού Χριστό. Ο πατέρας Edward Beck, την ώρα που ο πόλεμος ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ συνεχίζεται με σφοδρότητα ανέφερε πως ο Ιησούς ήταν Παλαιστίνιος Εβραίος.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε για τον «πόνο και τη δυστυχία» που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των εορτών και να απευθυνθεί σε όσους αισθάνονται «απελπισμένοι», είπε: «Νομίζω ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι ο Θεός είναι μαζί μας και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό».

Και συνέχισε: «Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η ιστορία των Χριστουγέννων αφορά έναν Παλαιστίνιο Εβραίο – πόσο συχνά συναντάτε αυτές τις λέξεις μαζί; Ένας Παλαιστίνιος Εβραίος που γεννήθηκε σε μια εποχή που η χώρα του ήταν υπό κατοχή, σωστά; Δεν μπορούν να βρουν ένα μέρος για να γεννήσει καν, η μητέρα του. Είναι άστεγοι. Τελικά πρέπει να φύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο, όχι λιγότερο. Θέλω να πω, δεν μπορείς να φανταστείς τους παραλληλισμούς με τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή».

