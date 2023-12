Η Mariah Carey τραγουδάει το «All I Want for Christmas is You» και τα παιδιά της την εκλιπαρούν: «Όχι πάλι ρε μαμά...» (vid)

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο η Mariah Carey τρολάρει το τραγούδι της που ακούγεται παντού κάθε Χριστούγεννα.

Η καριέρα της Mariah Carey εκτοξεύτηκε με το τραγούδι «All I Want for Christmas is You», το οποίο έγινε ο ύμνος των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, πολύς κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το τραγούδι κάθε χρόνο, τόσο συχνά κάτι που η Αμερικανίδα σταρ το ξέρει. Όμως δεν πτοείται. Η τραγουδίστρια τρόλαρε τον εαυτό της σε ένα βίντεο με τα παιδιά της.

Το βίντεο δείχνει τα παιδιά της Mariah Carey να την παρακαλούν να μην τραγουδήσει ξανά το «All I Want for Christmas is You». Τα παιδιά της λένε ενοχλημένα «μαμά φτάνει, το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο» και εκείνη να προσπαθεί να τους πείσει για το αντίθετο.

Τότε η Mariah Carey αρχίζει να τραγουδά με τα παιδιά να εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ από το πλάνο. Η ίδια έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω! Καλή παραμονή Χριστουγέννων», ενώ οι ευχές στα σχόλια έπεσαν βροχή.