Απόφαση - σταθμός για το Pornhub: Το αστρονομικό ποσό που καλείται να πληρώσει η εταιρεία

Ο διακανονισμός σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στον αγώνα κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Σε μια σημαντική νομική εξέλιξη, η Aylo Holdings, η μητρική εταιρεία της Pornhub, μιας από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες περιεχομένου για ενήλικες στον κόσμο, παραδέχθηκε ότι επωφελήθηκε από την εμπορία ανθρώπων. Η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει οικονομικές αποζημιώσεις σε γυναίκες των οποίων τα βίντεο ανέβηκαν στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία αναβολής της ποινικής δίωξης που επιτεύχθηκε με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Breon Peace, αποσκοπεί στην επίλυση της κατηγορίας για συμμετοχή σε παράνομες χρηματικές συναλλαγές που αφορούσαν τα έσοδα από την εμπορία ανθρώπων. Η εταιρεία με έδρα το Μόντρεαλ καλείται να καταβάλει πάνω από 1,8 εκατ. δολάρια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και να προβεί επίσης σε ξεχωριστές πληρωμές στις μεμονωμένες γυναίκες που επλήγησαν από τη σωματεμπορία. Επιπλέον, η συμφωνία επιβάλλει τον διορισμό ανεξάρτητου παρατηρητή για περίοδο τριών ετών, μετά την οποία οι κατηγορίες θα αποσυρθούν.

The owner of Pornhub has admitted to making more than $864,000 (£679,000) from sex trafficking by posting videos of women on its site without their consent, US prosecutors have said.



