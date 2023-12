Ανατριχιαστικό βίντεο: Έβγαζε βίντεο με την κόρη της και από πίσω άνδρας πάλευε με κροκόδειλο (vid)

Presenciamos esta tragedia y considero importante informar que fue causada por un tiburón, ocurriendo cerca de las boyas, para que todos tomen precauciones necesarias. Detuve la grabación en cuanto me doy cuenta que pide ayuda, para centrar mi atención en cómo apoyar. Más tarde, al revisar el video que mi papá grababa de mi hija y de mí, noté la breve aparición del señor a lo lejos. Los siguientes segundos son del mismo video en cámara lenta y con máximo zoom, en un intento por comprender lo que se captó por coincidencia y sin intención. Lamentablemente, el señor no sobrevivió. El ataque fue muy rápido y nadie lo vió. El pudo pedir ayuda cuando ya no estaba siendo atacado, así que cuando todos volteamos al escucharlo solo lo vimos agarrado de su boya de natación, que se amarraba para nadar, agitando la mano. Es por eso que nadie imaginó la gravedad de la emergencia. A pesar de ello, cuando volteó, el guardia de seguridad ya estaba pidiendo ayuda por su radio, un turista nadó de inmediato para ayudar, mientras simultáneamente dos hombres en una lancha se acercaron. Justo antes de alcanzarlo, el señor perdió la conciencia y la persona de la lancha saltó para rescatarlo. Aunque lo llevaron rápidamente a la orilla con ayuda de la lancha por el mar, al arrastrarlo por la arena, la herida era evidente y ya no fluía sangre. Lo último que vió el señor fue toda la gente que venía a ayudarlo.