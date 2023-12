Ο θρυλικός Hulk Hogan αφοσιώνεται στον Χριστό: Βαφτίστηκε στα 70 του μαζί με τη σύζυγό του (vid)

O Hulk Hogan αποφάσισε στα 70 του χρόνια να κάνει μεταστροφή προς τον Χριστιανισμό.

Ο θρυλικός παλαιστής του WWF και μετέπειτα WWE, Hulk Hogan αποφάσισε να βαπτιστεί στα 70 του χρόνια σε εκκλησία της Φλόριντα, μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία παντρεύτηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Φορώντας ολόλευκα ρούχα, αλλά και την χαρακτηριστική του μπαντάνα (του ίδιου χρώματος), ο Hulk Hogan βαφτίστηκε στα 70 του, δηλώνοντας: «Αφοσιώνομαι πλήρως στον Χριστό».

Ο θρυλικός σταρ της πάλης μοιράστηκε στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο βίντεο φαίνεται να βυθίζεται μαζί με την σύζυγό του σε μια μικρή πισίνα με νερό πριν βγει χαμογελώντας. «Πλήρης παράδοση και αφοσίωση στον Ιησού, είναι η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Καμία ανησυχία, κανένα μίσος, καμία κρίση… μόνο αγάπη!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Δέχτηκα τον Χριστό ως σωτήρα μου στα 14χρόνια και η προπόνηση, οι προσευχές και οι βιταμίνες με κράτησαν στο παιχνίδι», είχε γράψει σε παλαιότερη ανάρτηση και πρόσθετε: «Τώρα είμαι ένα με τον Θεό» που του δίνει δύναμη να τσακίσει «ένα γίγαντα όσο μεγάλος και αν είναι».

I accepted Christ as my savior at 14yrs old, and the training, prayers and vitamins kept me in the game but now that I am one with God,the main event theme of surrender,service and love makes me the Real Main Event that can slam any giant of any size through the power of my Lord… pic.twitter.com/SxcOJJwtRL