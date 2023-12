Πέθανε ο Colin Burgess, ο πρώτος ντράμερ των AC/DC (vid)

Ο Colin Burgess ήταν μέλος της αρχικής σύνθεσης των AC/DC, η οποία περιελάμβανε τον τραγουδιστή Dave Evans, τον μπασίστα Larry Van Kriedt, τον lead κιθαρίστα Angus Young και τον ρυθμικό κιθαρίστα Malcolm Young.

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί την απώλεια του Colin Burgess, του πρώτου ντράμερ του θρυλικού ροκ συγκροτήματος AC/DC. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα σε ένα θερμό αφιέρωμα.

Η ανακοίνωση των AC/DC είχε ως εξής: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Colin Burgess. Ήταν ο πρώτος μας ντράμερ και ένας πολύ σεβαστός μουσικός. Ευτυχισμένες αναμνήσεις, αναπαύσου εν ειρήνη Colin». Τα αίτια του θανάτου του Colin δεν έχουν γίνει γνωστά.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ