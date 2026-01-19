Κιθ Έρμπαν: Αυτή είναι η 26χρονη σύντροφός του, που φημολογείται ότι συγκατοικούν, μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Το 2026 φαίνεται πως βρίσκει τον Κιθ Έρμπαν και πάλι ερωτευμένο. Η 26χρονη γυναίκα που, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, του έχει “κλέψει” την καρδιά, είναι, επίσης, μουσικός.

Ο χωρισμός του Κιθ Έρμπαν από τη Νικόλ Κίντμαν αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης το 2025 στη lifestyle κοινότητα. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες έγγαμου βίου, οι δυο τους πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους - παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά της ηθοποιού να διατηρήσει τον γάμο τους.

Τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους εμφανίστηκαν την άνοιξη, πέρασαν χωριστά τη μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού και τον Σεπτέμβριο η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι έχει τυπικές επαφές, με την ηθοποιό να κερδίζει και την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών τους.

