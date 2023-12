Πάνω από Μπιγιονσέ, Coldplay και Χάρι Στάιλς: Το μυθικό ποσό που συγκέντρωσε η περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ

Η περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο Eras Tour κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.

Ζούμε σε έναν πλανήτη όπου το φαινόμενο «Τέιλορ Σουίφτ» έχει καταφέρει να τον κάνει άνω κάτω. Το 2023 ήταν η τέλεια χρονιά για την Αμερικανή τραγουδίστρια. Κι αυτό γιατί επιλέχθηκε ως πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό TIME, έγινε δισεκατομμυριούχος σχεδόν αποκλειστικά χάρη στη μουσική της καριέρα, ξεκίνησε την περιοδεία Eras Tour, κυκλοφόρησε την ταινία τους στους κινηματογράφους και τώρα καταγράφει ακόμη ένα ρεκόρ.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ρωτήσει κάποιος «ποια είναι η περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία;», η απάντηση θα είναι «εκείνη της Τέιλορ Σουίφτ». Σύμφωνα με το Pollstar, η περιοδεία της με τίτλο Eras Tour έχει φέρει κολοσσιαία έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων, που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια και φυσικά αποτελεί την πρώτη περιοδεία από έναν καλλιτέχνη ή ένα συγκρότημα που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.

It's that time of the year again!



Congratulations to all the venues and tours that made it onto the Top Worldwide charts for 2023. pic.twitter.com/3ZI788rm4j