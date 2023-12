Πόσα χρήματα έχει ο Μακόλεϊ Κάλκιν; Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει καταφέρει από τις χριστουγεννιάτικες ταινίες του να γίνει κροίσος.

Πρόσφατα ο Μακόλεϊ Κάλκιν τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ χάρη στη συνεισφορά του στη μεγάλη οθόνη. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο πρωταγωνιστής του «Μόνος στο σπίτι» συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του, Μπρέντα Σονγκ και τα δύο τους παιδιά, Ντακότα και Κάρσον.

Ο Κάλκιν έγινε διεθνής σταρ στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90. Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, μια ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα περιουσιακά στοιχεία των διασημοτήτων, στα χρόνια της ακμής του έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ, όχι μόνο ανάμεσα στα παιδιά, αλλά γενικά! Αφού έφτασε στην κορυφή, ο Μακόλεϊ επέλεξε να αποσυρθεί από τη μεγάλη οθόνη, αλλά όχι πριν συγκεντρώσει μια τεράστια περιουσία.

Χάρη στην τεράστια επιτυχία που σημείωσε κατά την παιδική του ηλικία, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει αυτή τη στιγμή μια περιουσία συνολικής αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του του μέσα επτά μεγάλες ταινίες, με το Uncle Buck (1989) να είναι ο πρώτος μεγάλος μισθός του, καθώς εκεί πήρε μια επιταγή 40.000 δολαρίων. Ένα χρόνο αργότερα, ο Κάλκιν είχε την ευκαιρία της ζωής του με το Μόνος στο σπίτι, μια ταινία από την οποία κέρδισε 100.000 δολάρια, αλλά που τον εκτόξευσε σε δημοτικότητα.

Ο ηθοποιός κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια το 1991 για το My Girl, ενώ έναν χρόνο αργότερα επανέλαβε το ρόλο του ως Kevin McCallister στο Home Alone 2: Lost in New York , μια ταινία που του απέφερε 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Χάρη στην επιτυχία και της δεύτερης ταινίας Home Alone, ο μισθός του Κάλκιν εκτοξεύτηκε ακόμη περισσότερο. Μόνο το 1994, εισέπραξε 16 εκατομμύρια δολάρια για τις ταινίες Getting Even with Dad και Richie Rich, κερδίζοντας 8 εκατομμύρια δολάρια την καθεμιά.

Οι δύο τελευταίες ταινίες, όμως, δεν σημείωσαν την αναμενόμενη επιτυχία στο box office κι έτσι ο Κάλκιν αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη μεγάλη οθόνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, σπούδασε σε ιδιωτικό σχολείο στη Νέα Υόρκη, ενώ το 1998 επέστρεψε στην υποκριτική, χωρίς βέβαια να γνωρίζει την ίδια επιτυχία. Σήμερα τον βρίσκουμε να διευθύνει και να παρουσιάζει το κωμικό podcast Bunny Ears.

Τι ανάγκη έχει όμως;