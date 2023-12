Η μέδουσα που έχει προκαλέσει τρόμο στους ερευνητές: Έχει τέσσερα χέρια που μπορούν να φτάσουν στα δέκα μέτρα (vid)

Η ανακάλυψη και η τεκμηρίωση τέτοιων αξιοσημείωτων ειδών υπογραμμίζουν τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της θαλάσσιας ζωής, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει μυστήριο για την επιστημονική κοινότητα.

Σε ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό επίτευγμα, οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανών Schmidt κατέγραψαν σπάνια πλάνα μιας γιγάντιας μέδουσας-φαντάσματος στα βάθη των υδάτων της Κόστα Ρίκα. Αυτή η εξαιρετική παρατήρηση έχει τραβήξει την προσοχή στις μυστηριώδεις και λιγότερο εξερευνημένες περιοχές των ωκεανών μας.

Οι γιγάντιες μέδουσες-φαντάσματα, γνωστές για το εκπληκτικό τους μέγεθος, είναι μοναδικές στην τεχνική κυνηγιού τους. Σε αντίθεση με άλλες μέδουσες που τσιμπάνε, αυτά τα πλάσματα χρησιμοποιούν τα εντυπωσιακά μακριά χέρια τους, μήκους 10 μέτρων, για να παγιδεύσουν τη λεία τους. Αυτή η προσαρμογή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το περιβάλλον του βυθού όπου κατοικούν, μια απόδειξη της απίστευτης ποικιλίας των μορφών ζωής που έχουν εξελιχθεί στα βάθη του ωκεανού.

10-meter arms! This Giant Phantom Jelly has a 1m pulsing, umbrella-like bell and four arms that can grow up to 10m (33 ft) long. These have NO stinging tentacles but are used to wrap, trap, and envelop their prey: plankton & small fish. #OctoOdyssey

