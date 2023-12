Beeper Mini: H Apple «κατέβασε» ήδη την εφαρμογή iMessage του Android

H Apple δεν φάνηκε να χαίρεται ιδιαίτερα για τη λειτουργία του Beeper Mini στο Android.

Πριν από μερικές ημέρες, η Beeper ανακοίνωσε το Beeper Mini, ένα πρόγραμμα για συσκευές με λειτουργικό Android που υποσχόταν συμβατότητα και επικοινωνία με κατόχους iPhone μέσω του iMessage.

Ωστόσο, μια βδομάδα μετά, η υπηρεσία σταμάτησε να λειτουργεί λόγω σαμποτάζ που της έκανε η Apple. Πριν από μερικές ώρες, η πλατφόρμα επιβεβαίωσε μέσω του X (πρώην Twitter) ότι η εφαρμογή σταμάτησε να λειτουργεί, αναφέροντας ότι ερευνά τα αίτια, ενώ και οι χρήστες που προσπαθούσαν να στείλουν ένα μήνυμα έβλεπαν αναφορές ότι ο server δεν μπορούσε να το παραδώσει.

Investigating reports that sending/receiving is not working in Beeper Mini