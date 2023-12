Τρόμος σε πτήση προς την Κρακοβία: Επιβάτες απομακρύνονται από το αεροπλάνο χρησιμοποιώντας τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης (vid)

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Ryanair έφυγαν προληπτικά από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που οι επιβάτες μιας πτήσης της Ryanair προς την Κρακοβία εξέρχονται μέσω αγωγού έκτακτης ανάγκης αφού η καμπίνα γέμισε καπνό λίγο πριν την απογείωση.

Οι επιβάτες φαίνονται να φορούν τα μπουφάν τους και να συγκεντρώνονται στο διάδρομο πριν χρησιμοποιήσουν τη φουσκωτή τσουλήθρα για να εκκενώσουν το αεροσκάφος και να περπατήσουν πίσω στο αεροδρόμιο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό διαδραματίστηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμη;, την ώρα που το κατάμεστο αεροπλάνο Buzz Boeing 737 MAX ετοιμαζόταν να απογειωθεί.;

Η Ryanair ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση και επιβεβαίωσε ότι ένα εφεδρικό αεροσκάφος Buzz έχει δρομολογηθεί για να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους την Κρακοβία.

Δείτε το βίντεο:

Ryanair/Buzz 737 MAX evacuated at Stockholm-Arlanda Airport after smoke filled the cabin while starting the engines. No injuries reported. pic.twitter.com/k1pQs6mz4x