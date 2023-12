Παίκτης στο Deal κέρδισε 5 ευρώ αλλά συγκίνησε τους τηλεθεατές: Έκαναν έρανο και συγκέντρωσαν 100 χιλιάδες (vid)

Τις καρδιές των τηλεθεατών κατέκτησε παίκτης στο βρετανικό «Deal».

Η εμφάνιση του Brad Wale στο «Deal or No Deal» του ITV υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευκαιρία να κερδίσει πολλά χρήματα για την οικογένειά του και να εκπληρώσει τα όνειρά του. Ωστόσο, ο 29χρονος από το Bridgnorth, έφυγε από το σόου με μόλις 5 ευρώ, ένα αποτέλεσμα που ράγισε την καρδιά τόσο του ίδιου όσο και των τηλεθεατών. Ο Wale, ο οποίος παλεύει με μια σπάνια ασθένεια, γνωστή ως MND, ήλπιζε ότι το σόου θα βοηθούσε να ελαφρύνει τα οικονομικά του βάρη.

Σε μια συγκινητική επίδειξη αλληλεγγύης και συμπόνιας, οι τηλεθεατές του «Deal or No Deal» συσπειρώθηκαν για να μετατρέψουν την απογοήτευση του Wale σε μια ιστορία ελπίδας και γενναιοδωρίας. Μετά την προβολή του επεισοδίου, η Faye Barker του ITV News ανέφερε μια αξιοσημείωτη φιλανθρωπική προσπάθεια που ακολούθησε, με επικεφαλής τη φίλη του Wale, Rochelle. Η ίδια δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe με τίτλο «Βοηθήστε τον Brad να κατακτήσει τα όνειρα του» η οποία γρήγορα κατέκτησε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα.

'I've got one thing on my list, I've always wanted a Ben Shephard blanket!'



More than £42,000 has been raised for a Deal or No Deal contestant, Brad Wale who shared his battle with a life-limiting condition. He unfortunately only walked away from the gameshow with £5. pic.twitter.com/kgGCmTVBPK