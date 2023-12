Φίδια και αράχνες αναστάτωσαν τον Ογκουνσότο: «Πάει μέσα στο παντελόνι!» (vid)

Ο Πάτρικ ένιωσε ότι το φίδι παραβιάζει τον χώρο του.

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο επεισόδιο του reality show «I’m Α Celebrity Get Me Out Οf Here» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (06/12) από την συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην άσσος του Εργοτέλη, κλήθηκε να μπει σε ένα δωμάτιο γεμάτο με φλαμίγκο και παπαγάλους, ενώ έπρεπε να βρει το φως, έχοντας ωστόσο καλυμμένο το πρόσωπό του με μια μεγάλη κούτα.

Αφού μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφερε να φτάσει στον στόχο και αμέσως έψαξε την έξοδο. Στον δρόμο για την πόρτα... τον περίμενε ένα άγριο φλαμίγκο, το οποίο, μόλις τον αντιλήφθηκε του επιτέθηκε στα γεννητικά όργανα.

Αυτή τη φορά ήταν ξαπλωμένος σε ένα μεγάλο γυάλινο κουτί και έπρεπε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του καθώς οι συντελεστές πετούσαν φίδια και αράχνες.

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο φοβήθηκε ότι ένα φίδι θα εισβάλει στο παντελόνι του.

«Πάει μέσα στο παντελόνι!» φώναζε με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Πάτρικ χαλάρωσε», του έλεγε ο παρουσιαστής.