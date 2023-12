H οπτική ψευδαίσθηση που ούτε το Google Lens δεν μπορεί να βρει την απάντηση

Πραγματικά πρόκειται για μια ψευδαίσθηση που ο καθένας βλέπει διαφορετικό αριθμό.

Μια οπτική ψευδαίσθηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου το τελευταίο διάστημα και κοντεύει να τρελάνει μέχρι και την... Google.

Αντί για πρόσωπα ή κρυμμένα αντικείμενα, αυτή η ψευδαίσθηση εστιάζει σε έναν αριθμό - ή ίσως σε κανέναν αριθμό, ή ίσως σε πολλούς αριθμούς, ανάλογα με το τι μπορείτε να δείτε.

Η ψευδαίσθηση αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αφού κοινοποιήθηκε από έναν χρήστη των social media, ο οποίος έγραψε: «Βλέπεις έναν αριθμό; Αν ναι, ποιος;».

Με την πρώτη ματιά, εάν μπορείτε να δείτε έναν αριθμό, μπορεί να εντοπίσετε μόνο ένα ψηφίο στο κέντρο του κύκλου.

Ωστόσο, μετά από προσεκτικότερη εξέταση, περισσότεροι αριθμοί γίνονται ορατοί.

Όμως, αυτό προκάλεσε διχογνωμία αφού κάποιοι από τους χρήστες των social media είπαν πως ο αριθμός άλλαζε ακόμη και όταν έβαζαν γυαλιά.

«45283 χωρίς τα γυαλιά μου. 3452839 με τα γυαλιά μου», έγραψε κάποιος.

Κάποιος άλλος χρησιμοποίησε και την τεχνολογία για να προσπαθήσει να προσδιορίσει τη «σωστή» απάντηση, χρησιμοποιώντας το Google Lens για να καταλάβει ποιοι αριθμοί ήταν κρυμμένοι στην ψευδαίσθηση.

Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι έλειπε ένας αριθμός.

«Ακόμη και το Google Lens μπορεί να δει σχεδόν κατά 85%. Μόνο το ψηφίο 3. Είναι 3452839»,τόνισε.

Ορισμένοι χρήστες του X έδωσαν συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να δει καλύτερα την εικόνα, με ένα άτομο να σχολιάζει: «Είναι πιο εύκολο να το δεις ανάλογα με το πόσο μακριά το κοιτάς».

Συνολικά, ωστόσο, η πλειονότητα των χρηστών φαίνεται να συμφωνεί ότι υπάρχουν επτά αριθμοί στην ακολουθία - μερικοί είναι απλώς πιο εύκολο να διακριθούν από άλλους, με ψηφία όπως το 8 και το 3 να αποδεικνύεται δύσκολο να τους δεις.

Λοιπόν, εσείς τι βλέπετε;

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF