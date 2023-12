Ο Βαμβακούλας πήγε στη Σκορδά με κατσαρίδα και την έκανε να ουρλιάξει: «Σας είχα για σοβαρό άνθρωπο» (vid)

Επική αντίδραση της Φαίης Σκορδά στην έκπληξη του Νίκου Βαμβακούλα.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (5/12) ο Νίκος Βαμβακούλας λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το «I'm celebrity get me out of here».

Γνωστός από παλιά για τις φάρσες του εντός και εκτός γηπέδων, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πήγε ορεξάτος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ με την Φαίη Σκορδά να τον καλωσορίζει.

Ωστόσο, πλησιάζοντας τον Νίκο Βαμβακούλα την περίμενε μια έκπληξη, καθώς στον πάγκο υπήρχε μια κατσαρίδα. Η Φαίη Σκορδά μόλις την είδε τρόμαξε και απομακρύνθηκε με το πάνελ να «σκάει» στα γέλια με την αντίδρασή της.

«Δεν ξέρεις τον Βαμβακούλα καλά», της είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, την ώρα που ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άνοιγε ένα... περίεργο κουτί. Μέσα σε αυτό είχε ζωύφια τα οποία άρχισε να τα πετάει στον πάγκο προς τους δημοσιογράφους της εκπομπής. Τελικά όπως αποδείχθηκε τα ζωάκια και τα έντομα ήταν ψεύτικα.

«Εγώ σας είχα για σοβαρό άνθρωπο, σας μιλάω στον πληθυντικό...», είπε η Φαίη Σκορδά στον Νίκο Βαμβακούλα που έδειξε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα. «Έχει και ο γιος μου μια τέτοια», είπε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, εννοώντας την κατσαρίδα με τα ροδάκια.