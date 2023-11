Χυδαία επίθεση του Έλον Μασκ προς διαφημιζόμενους που έφυγαν από το X: «Άντε γ@#$%^» (vid)

Ο Έλον Μασκ σε συνέντευξη που παραχώρησε τα έβαλε με τους διαφημιστές που αποχώρησαν από το «X» λόγω της ανόδου του αντισημιτισμού.

Ξέφυγε ο Έλον Μασκ, ο οποίος μιλώντας στο 2023 DealBook Summit στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη (29/11), τα έβαλε με τους διαφημιστές που δήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες πως εγκαταλείπουν την πλατφόρμα λόγω των αντισημιτικών αναρτήσεών του.

«Αν κάποιος προσπαθήσει να με εκβιάσει με διαφήμιση, η απάντηση είναι μόνο μία: άντε γ@μ…», είπε στον δημοσιογράφο του CNBC Andrew Ross Sorkin.

Elon Musk has a message for all the corporations pulling ad money from X:



"Go fuck yourself. Go fuck yourself. Is that clear? I hope it is." pic.twitter.com/9gStlAbjFn