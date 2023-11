Οι 5 ταινίες που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή στο Netflix

To Leo με την υπογραφή του Άνταμ Σάντλερ προπορεύεται και ξεχωρίζει από την τοπ 5άδα ταινιών του Netflix για αυτήν την εβδομάδα

Να μαστε ξανά εδώ στη θέση μας. Έτοιμοι να δούμε τις αλλαγές στην πρώτη 5άδα με τις πιο δημοφιλείς ταινίες του Netflix. Τι άλλαξε σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα; Τι αξίζει να δεις και τι όχι; Απαντήσεις!

Δύο ταινίες, το The Killer (που έπεσε πάντως από την κορυφή) και το Best Christmas.Ever! (κολλημένο σταθερά στην 3η θέση) παραμένουν στα ψηλά της κατάταξης της πλατφόρμας. Τα άλλα 3 είναι new entries. Και το λέμε δυνατά, το Νο1 του Netflix αυτή τη στιγμή είναι για… Νο1. Leo ολέ!

