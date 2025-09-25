Ιαπωνία: 5+1 εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε στο Κιότο

Ταξιδέψαμε στο Κιότο, δοκιμάσαμε ιδιαίτερες γεύσεις, επισκεφτήκαμε εντυπωσιακούς ναούς και αξιοθέατα και σας παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε εκεί.

Το αυτοκρατορικό Κιότο είναι αυτό που περιμένει κανείς να δει από την Ιαπωνία. Είναι η πόλη βγαλμένη από καρτ ποστάλ: χρυσοποίκιλτοι ναοί και ιερά στολισμένα από κατακόκκινες πύλες torii, γκέισες με κιμονό που γλιστρούν αθόρυβα σε λιθόστρωτα σοκάκια και τσάι matcha που σερβίρεται με τελετουργική ακρίβεια, πάντα σύμφωνα με την παράδοση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr