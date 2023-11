Δύο ακόμη games έρχονται σε δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις στο PlayStation Plus

Δύο σημαντικά παιχνίδια προστίθενται στη λίστα των PlayStation Plus Trials.

Η Sony προσφέρει μέσω της υπηρεσίας PlayStation Plus Premium δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις κάποιων ωρών για πολλά νέα παιχνίδια και πρόσθετα πρόσθεσε δύο ακόμη.

Ο λόγος για τα Baldur’s Gate 3 και The Lord of the Rings: Gollum.

H δοκιμαστική έκδοση του εξαιρετικού RPG της Larian Games διαρκεί περί τις 2 ώρες, ενώ για το Gollum η διάρκεια του trial είναι μία ώρα.

Το timing της ανακοίνωσης και της προσθήκης του Baldur’s Gate 3 είναι εξαιρετικό, μιας και το παιχνίδι πάει ως φαβορί στα φετινά Game Awards για να πάρει τον τίτλο του game της χρονιάς και έχει ήδη συγκεντρώσει μέσο όρο 96/100 σε όλες τις κριτικές που έχει δεχτεί από τα ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την άλλη, το Gollum είναι ένα από τα παιχνίδια με την χειρότερη βαθμολογία φέτος, αφού σε μέσο όρο είναι κάπου στο 34/100.