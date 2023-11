Ενδείξεις για ημερομηνία αποκάλυψης των Samsung Galaxy S24

Πότε θα παρουσιαστούν τελικά τα Samsung Galaxy S24;

H Samsung αναμένεται να διοργανώσει το επόμενο Unpacked event της στις 17 Ιανουαρίου, όπως μαρτυρούν νέες διαρροές από αξιόπιστους leakers.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να διοργανωθεί στις ΗΠΑ και πλέον υπάρχουν πληροφορίες και για τις προ-παραγγελίες.

Όπως τονίζεται λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για προ-αγορά των νέων τηλεφώνων θα μπορούν να τις κάνουν αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης και οι αποστολές των συσκευών αναμένονται κάπου ανάμεσα στις 26 και 30 Ιανουαρίου.

Αμέσως μετά, θα βγει κανονικά στα καταστήματα. Τα νέα Samsung Galaxy S24 θα παρουσιαστούν στο San Jose και θα έχουν τον ίδιο σχεδιασμό με τα περσινά μοντέλα.

Ωστόσο, αναμένουμε αρκετές βελτιώσεις σε επίπεδο λογισμικού και τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έναν μηχανισμό που εικάζεται πως θα ονομάζεται Gauss.

Στα νέα τηλέφωνα αναμένουμε τον Exynos 2400 (στις εκδόσεις Galaxy S24 και Galaxy S24+) και τον Snapdragon 8 Gen 3 για το Galaxy S24+.

Tech aficionados, get ready!



• Galaxy S24 is set to be unveiled on January 17, 2024, in San Jose, California



• Pre-orders start on January 17, and shipments begin arriving between January 26 and 30



• Sale starts from Jan 30#GalaxyS24 #Samsung #GalaxyS24Ultra #OneUI6 pic.twitter.com/S3xcyJ4cLz