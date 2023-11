Επίθεση δέχθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος FvD Τιερί Μποντέ, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Τιερί Μποντέ, ηγέτης του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος «Φόρουμ για τη Δημοκρατία» (Forum voor Democratie - FvD) δέχθηκε επίθεση μέσα σε μπαρ, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

Ο ακροδεξιός πολιτικός βρισκόταν σε μπαρ της πόλης Χρόνινγκεν όταν θαμώνας τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι. Ο Μποντέ γρονθοκόπησε τον δράστη, προτού φυγαδευτεί από τη συνοδεία του, σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα που επιτέθηκε στον ηγέτη του FvD.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος, ο Μποντέ διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Υποχρεώθηκε να ματαιώσει προγραμματισμένη για σήμερα εμφάνισή του.

Dutch congressman and leader of the conservative Forum for Democracy [FvD], Thierry Baudet, was savagely attacked with a bottle last night.



This comes of the heels of a major Spanish conservative leader, Alejo Vidal-Quadras, 78, being shot in the face on 10/9/23. pic.twitter.com/pV0LVlrLwR