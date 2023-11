Γλίτωσε τη φυλακή η Σακίρα: Το μυθικό ποσό που θα καταβάλλει μετά την αποδοχή της για φοροδιαφυγή (vid)

Η Σακίρα γλίτωσε τη φυλάκιση, μέσω συμφωνίας στην οποία κατέληξε με το δικαστήριο της Βαρκελώνης, καθώς κατηγορούνταν για φοροδιαφυγή.

Σε μια τροπή των γεγονότων που έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, η Σακίρα συμβιβάστηκε με τις ισπανικές φορολογικές αρχές, αποφεύγοντας έτσι μια δίκη σχετικά με ισχυρισμούς για φορολογική απάτη ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Σακίρα, της οποίας οι νομικές εμπλοκές με την ισπανική κυβέρνηση έχουν τεθεί υπό έλεγχο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα (20/11). Εκεί, συναίνεσε σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου το μισό ποσό από αυτό που κατηγορήθηκε ότι απέφυγε.

Shakira has agreed to pay a 7m euro fine to avoid a 14.5m tax fraud trial.



The star was facing an eight-year prison sentence over six charges of defrauding the Spanish government, which she denied 👇 pic.twitter.com/fp1xc9TFyk